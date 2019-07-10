Сайт gophersports.com, посвященный спортивной жизни Университета Миннесоты, взял интервью у одного из новых игроков своей женской студенческой команды по баскетболу – белоруски Марии Адащик. Как сообщает ресурс, до этого Мария провела два сезона, играя за колледж Панола в Карфагене, штат Техас. В среднем она набирала там 12,7 очка, 5,2 отскока, 2,3 ассистирования и 1,4 перехвата за игру.

Отвечая среди прочего на вопрос, каково это – вырасти в Беларуси, она рассказала, что, в общем-то, как и везде: были родители, ходила в школу. «Играю в баскетбол с 10 или 11 лет. Для американцев это, наверное, довольно поздно, но много девочек в Беларуси начинают именно в этом возрасте».

Сперва баскетбол был для Марии как хобби, она не думала, что станет профессионалом, но тренер относился к этому по-другому. Он был фанатом игры и обучал своих девочек каждый день. «Лет с 12 или 13 слышала, что баскетбол в Америке очень крут, тренер показывал нам игры NBA и WNBA и просто рассказывал об этом, но оно казалось чем-то нереальным».

Когда же, по словам белоруски, удалось увидеть все вживую, приехать в США стало мечтой, и когда она получила визу, даже заплакала, потому что не могла поверить, что это произошло. «Мама была рада за меня, но не хотела, чтобы дочь уезжала так далеко от дома. Папа был очень рад, он за то, чтобы я достигала самых больших высот, и неважно, куда для этого надо ехать».

Мария поделилась, что привыкнуть к новой жизни было довольно легко в некоторых смыслах, ведь в колледже Панола много зарубежных студентов – тех же баскетболистов. «Какое-то время прошло, прежде чем стала лучше понимать людей. Вначале были трудности, но знание языка становилось все лучше и лучше с каждым днем».

В Техасе, по словам белоруски, крайне дружелюбные жители, это было даже невероятно. Затем она приспособилась и стала такой же, начала лучше общаться с людьми, и это было здорово. «Миннесота очень похожа на Беларусь, что мне очень нравится. В Техасе я не видела снега. То есть видела, на самом деле, но спустя день он исчез. А здесь выпадает настоящий снег».