По приданию, именно этот город предоставит убежище будущему царю Давиду, когда ему нужно будет спрятаться от царя Саула.

В Израиле археологи обнаружили развалины древнего города, место нахождение которого совпадает с библейским поселением Секелаг. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале Israel Antiquities Authority Official Channel.

Группа израильских и австралийских археологов проводит раскопки недалеко от южного городка Кирьят-Гат в Израиле. Их начали еще в 2015 году.

Профессор Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме отметил, что исследование руин доказывает, что ученые нашли библейский город Секелаг. Он упоминается в святом письме, как место, где будущий Царь Давид найдет убежище от царя Саула.