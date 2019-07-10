Во Дворце Независимости сегодня чествовали выпускников военных учебных заведений и высший офицерский состав.

Событие знаковое – в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно сейчас на военнослужащих государство возлагает особую ответственность. И речь идёт не только о совершенствовании Вооружённых Сил или освоении новейших образцов техники. Главное – готовность противостоять современным вызовам и угрозам.

Примером для выпускников военных вузов – а отличникам объявили благодарность президента – должны стать опытные военнослужащие, удостоенные генеральских званий. Погоны они получили из рук главнокомандующего Вооружёнными Силами. Офицер славен не погонами, а офицерской честью, подчеркнул Александр Лукашенко.