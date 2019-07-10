Во вторник, 9 июля, Александр Лукашенко встретился с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Стороны рассмотрели вопросы относительно возведения Нежинского горно-обогатительного комбината, а также возможности по реализации его продукции. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.

Глава государства подчеркнул, Минск придает большое значение «склеиванию отношений» российского «Славкалия» с Белорусской калийной компанией с тем, чтобы на рынок выходить согласованно.

После того как мы введем Нежинский комбинат и после того как мы введем на Припяти (мы открыли уже предприятие), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации, – сказал Александр Лукашенко.

Он также поблагодарил бизнесмена из России за его благотворительную деятельность в Беларуси.

Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей, – отметил белорусский лидер.

Также он выразил признательность Гуцериеву за построенную школу и оказание поддержки спорту.