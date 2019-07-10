Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» стал победителем 4-го этапа ралли «Шелковый путь».

Белорус Сергей Вязович и его экипаж на МАЗе стали победителями четвертого этапа «Шелкового пути». Этап проходил в окрестностях Улан-Батора.

Дистанцию в 470 км белорусский экипаж преодолел за 4 часа 1 минуту и 40 секунд.

Серебро и бронзу поделили между собой также белорусы. Так, Александр Василевский пришел вторым, а Алексей Вишневский пересек финишную черту третьим.

Первое место в общем зачете занимает Вязович – 9 часов 40 минут 45 секунд. Вторым идет россиянин Антон Шибалов (+18,38), а на третьей строчке расположился также представитель команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов (+26,27).