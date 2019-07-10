Национальный банк Беларуси (НББ) подтверждает свою позицию относительно возможности создания единой валюты Беларуси и России как финального этапа интеграции, заявил в среду в Минске заместитель председателя правления НББ Сергей Калечиц.

«Мы считаем, и об этом свидетельствует опыт ЕС, что введение единой валюты может быть только логическим, завершающим этапом любой интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, равные возможности для субъектов хозяйствования», — сказал Калечиц, комментируя дискуссию по поводу создания единой валюты в Союзном государстве Беларуси и России.

Он также подчеркнул, что позиция белорусской стороны остается неизменной. «По этому вопросу (создания общей валюты Беларуси и России – ИФ) мы свою позицию высказывали неоднократно, и не просто в рамках работы какой-то группы (рабочей по углублению интеграции — ИФ), а в целом», — отметил Калечиц.

Зампред НББ также считает, что в основе создания единой валюты должны лежать равные права центробанков в сфере денежно-кредитной политики. «Любая единая валюта должна отвечать интересам всех сторон, для которых она будет действовать и должна основываться на равных правах, возможностях банков в отношении денежно-кредитной политики и самой этой валюты», — сказал Калечиц.

При этом он подтвердил обсуждение вопросов по единой валюте на уровне центробанков двух стран. «Вопросы могут обсуждаться любые, но это не значит, что кто-то завтра введет какую-то единую валюту», — добавил замглавы НББ.

Как сообщалось, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне сообщила о начальной стадии переговоров между Москвой и Минском по единой валюте в рамках диалога между двумя странами по углублению интеграции и актуализации Союзного договора от 1999 года.

Реанимировать обсуждение единой валюты в декабре 2018 года предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на претензии белорусского правительства по поводу компенсации убытков Минска от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

В марте этого года президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что теоретически поддерживают идею введения единой валюты, но в виде денежной единицы, которая должна быть отлична от российского или белорусского рубля.