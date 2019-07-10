Золото XI Международного турнира юных математиков (International Tournament of Young Mathematicians) завоевала белорусская команда, в которую вошли шесть человек.

Турнир проходил в Барселоне. Первое место белорусы разделили с французской сборной. В состав золотых призеров вошли лицеисты БГУ Юлия Желтовская и Мария Захарнева, девятиклассник Дмитрий Горовой (гимназия № 75 Минска), десятиклассница Екатерина Дуль (гимназия № 41 Минска), выпускники Владимир Кузьмицкий (гимназия № 29 Минска) и Александр Печёнкин (гимназия № 71 Гомеля).

Всего на международном турнире Беларусь представили две сборные. Вторая команда завоевала серебряные медали. В ее составе — десятиклассник Никита Баранов и выпускник Даниил Гомза (гимназия № 41 Минска), десятиклассник Андрей Гончаренко (гимназия № 71 Гомеля), девятиклассница Марина Горбач (гимназия № 4 Минска), выпускник Антон Суравежкин (гимназия № 29 Минска) и десятиклассник Лицея БГУ Мирон Ладыженко.