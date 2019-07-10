10 июля 1994 года во втором туре первых президентских выборов в Беларуси победил 39-летний Александр Лукашенко. Депутат Верховного совета и бывший председатель совхоза «Городец» набрал тогда 80,9% голосов против 14,2% у премьер-министра Вячеслава Кебича.

Инаугурация первого президента прошла уже через 10 дней – 20 июля 1994 года.

С тех пор в Беларуси прошли три референдума – в 1995, 1996 и 2004 годах, расширившие полномочия главы государства и ограничившие возможности других ветвей власти. При этом все последующие выборы, как президентские, так и парламентские оппозицией и Западом признавались недемократичными.