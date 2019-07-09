Политолог – о том, почему слова президента Украины понравятся белорусскому руководителю.

В понедельник 8 июля Владимир Зеленский впервые обратился напрямую к главе России Владимиру Путину.

– Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе, – сказал он в своем обращении.

При этом украинский лидер предложил встретиться в Минске, в компании президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона.

– Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске, – добавил он.

Как отметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» политический обозреватель Валерий Карбалевич, такое неожиданное заявление – это «пиар-ход в ходе той кампании, которая сейчас идет в Украине – в связи с выборами в Верховную Раду».

– С одной стороны, от него ждут шагов по прекращению войны на Донбассе, а с другой – жесткой позиции… И поэтому он сделал вот такой ход, – считает политолог.

По его мнению, хитрость такого подхода заключается в том, что Зеленский «вроде как предлагает переговоры, но выставляет такие условия, на которые Москва не согласится».

– Особенно это касается предложения собрать лидеров стран в одну кучу чтобы гуртом Путина побить. Понятно, что ответ России будет либо просто «нет», либо будут выставлены условия, которые неприемлемы для украинской стороны, – отмечает собеседник.

Кроме того, такое заявление может не совсем понравиться лидером западных стран, которых Зеленский перечислил, замечает Карбалевич:

– Я не думаю, что он согласовывал такое заявление, например, с тем же Трампом. И вряд ли ему понравится, что его график переговоров определяет украинский президент.

А вот Александру Лукашенко такое заявление вполне может понравиться, считает политолог.

– Лукашенко уже давно стремится играть роль миротворца и давно хочет подключиться к переговорам. Сам факт, что Зеленский предлагает провести встречу в Минске, Лукашенко понравится. При этом он тоже понимает всю иллюзорность такого предложения.

Означает ли это, что Зеленский перехватил инициативу у Путина? Путин тоже неоднократно высказывался про Зеленского. Причём, достаточно ехидно… Вполне можно ожидать ответного заявления, может быть, даже не со стороны Путина, а, например, министр иностранных дел Захаровой, которая любит делать заявления в таком стиле.

Пока мы не знаем, каким на самом деле президентом будет Зеленский. Для него сейчас главная задача – получить большинство в Верховной Раде на предстоящих выборах. Пока он старается понравится всем и делает только вот такие общие заявления. Настоящего Зеленского мы увидим только после выборов в Раду, – отмечает Валерий Карбалевич.

Вскоре Александр Лукашенко и сам прокомментировал заявления украинского президента.