За взятку задержан с поличным депутат и директор Пружанского завода радиодеталей

Сотрудники ГУБОПиК задержали с поличным при получении взятки директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей». Это произошло 2 июля в Минске.

Руководитель предприятия получил взятку в размере 1200 долларов США и 210 рублей от учредителя коммерческой организации за решение служебных вопросов, связанных с хозяйственными отношениями между предприятиями.

Установлено, что директор завода получал от этого бизнесмена взятки регулярно, чуть ли не каждый месяц, и продолжалось это несколько лет.

Директор задержан. Против него возбуждено уголовное дело по чт. 430 УК РБ за получение взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Против второго фигуранта дело возбуждено за дачу взятки по ст. 431.

Продолжается расследование, устанавливаются другие факты преступной деятельности коррупционеров, разыскиваются причастные лица, сообщает МВД.

Директором Пружанского завода радиодеталей является Виктор Калих. Он же уже второй срок, с 2014 года, является депутатом Брестского областного совета депутатов. Директором завода стал в 2001 году в возрасте 33 лет, до того работал на руководящих должностях в сфере ЖКХ.

Как писал бизнес-журнал «Дело», Виктор Калих, получив завод в предбанкротном состоянии, за годы управления поднял производство, были освоены новые виды продукции и налажены новые связи, и с 2008 года завод работает с положительной рентабельностью. Виктор Калих стал лауреатом проводимого журналом конкурса «Человек своего Дела — 2018» в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления».