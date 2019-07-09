В саркофаге египетского жреца Инти археологи обнаружили папирус с песней о любви, передает «Униан».

Отмечается, что судя по текстам жрец был довольно жестким человеком, которому была сентиментальность не была свойственной. Археологи расшифровали текст песни и перевели его.

Песня рассказывает о любви юноши по имени Яса. Юноша признавался, что был очарован красотой своей избранницы.

Исследователи отмечают, что находка уникальна тем, что ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты. Интересно также то, что песня о любви была найдена в саркофаге служителя культа.