В соответствии с указом президента №264 в Беларуси с 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей.

Как отметили в пресс-службе президента, в системе будет содержаться персональная информация о детях, их родителях, опекунах и попечителях. Отвечать за создание и работу системы будет Минтруда. Информацию для системы будут поставлять МВД, Минздрав и Министерство образования.

Ожидается, что наличие системы позволит вести на постоянной основе мониторинг многодетных. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с ними.