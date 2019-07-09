В Беларуси планируется расширить перечень подлежащих идентификации и регистрации животных, сообщает БЕЛТА.

«Закон доработан, надеюсь, в ноябре эти дополнения и изменения будут приняты. У нас расширится спектр регистрации животных. На данный момент мы регистрируем пять видов животных: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади.

В обновленном законе добавятся новые животные — пушные звери, кролики, птица, рыба и другие животные-гидробионты», — сказала директор Центра информационных систем в животноводстве Анжела Борщ.