На женщину-адвоката главного инженера МЗКТ завели второе дело — за оружие

В отношении адвоката, защищавшего в суде главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, возбуждено второе уголовное дело — в этот раз за незаконное хранение оружия.

Как заявил замначальника отдела управления ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук, речь идет о сотруднице адвокатского бюро «Принцепсконсалт» и зампредседателя Минской городской коллегии адвокатов. Судя по сайту коллегии, это Вера Орешко, адвокат с 22-летним стажем.

Женщина уже находится под следствием с конца мая, когда начался процесс по делу Андрея Головача в суде Первомайского района Минска. Тогда против нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 407 УК РБ. Ее подозревают в разглашении данных предварительного следствия.

«Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, бывшего главного инженера ОАО «МЗКТ». В частности, защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу», – заявили в ГУБОПиК МВД.

Теперь же адвоката подозревают еще и в незаконном обороте оружия. Как заявили в милиции, в ходе предварительного расследования первого дела у женщины дома провели обыск и обнаружили пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) вместе с патронами. Экспертиза установила, что оружие пригодно для стрельбы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ за незаконные действия с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Если по первой статье женщине грозил лишь штраф или арест, то вторая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Главного инженера МЗКТ Андрея Головача судят по обвинению в получении взяток на общую сумму около 227 тысяч долларов с 2008 по 2015 год и по ч. 2 ст. 424 УК в злоупотреблении служебными полномочиями. Он находится в СИЗО уже более 4 лет. Ему уже выносили оправдательный приговор, в том числе в Верховном суде, однако в зале суда мужчину снова взяли под стражу уже по новому уголовному делу — о других взятках. При этом взяткодатели в суде не появляются, т.к. находятся за границей.