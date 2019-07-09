Президенты Беларуси и России договорились не ломать договор о создании Союзного государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает БЕЛТА.

«Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)», — отметил белорусский лидер.

«Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что в Союзном государстве все акценты сегодня сместились наверх, и в очередной раз многие вопросы планируется вывести на уровень президентов. «В том числе и по набившим уже оскомину и очень развернутым разговорам вокруг работы совместной рабочей группы, — сказал президент. — Конечно же, есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства. Есть вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции, каких-то программах».