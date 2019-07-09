Проливной дождь стал причиной наводнения в Вашингтоне, столице США, а также в прилегающих районах в штатах Мэриленд и Вирджиния, сообщает NBC News. Тысячи человек остались без электричества.

Дождь частично затопил Белый дом, сообщает The Washington Post. В соцсетях публикуют фотографии с водой в подвале президентской администрации. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.

Дожди затопили десятки дорог, из-за чего их закрыли. Местные власти рекомендовали водителям отказаться от поездок.

В Арлингтоне, пригороде Вашингтона, затопило станцию метро «Virginia Square»: вода поступала внутрь в течение 20 минут.

Сильные дожди повлияли на работу аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, где рейсы задерживались более чем на час. Из-за наводнения в Вирджинии отменяли поезда.