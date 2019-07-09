Вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий в российском правительстве вопросы ТЭК, заявил, что переговоры между Беларусью и Россией по газу начнутся, когда будет решен вопрос с интеграцией.

Об этом он заявил на промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит сейчас в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас идут переговоры по углублению интеграции между странами. «После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», – заявил он.

Козак выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Козак выступил с аналогичным заявлением об интеграции и переговорах по газу в декабре прошлого года. Тогда он отказался обсуждать скидку на газ и компенсацию потерь от налогового маневра, до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции.

Беларусь и Россия планировали подписать соглашение о поставках газа с 1 января 2020 года до 1 июля, но до сих пор не смогли договориться.

Беларусь настаивает на том, что цена на природный газ должна быть сопоставимой с ценой газа для потребителей в Смоленской области.