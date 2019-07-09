Кочанова показала своего мужа. Кто еще из чиновников засвечивался со второй половинкой?

Это случилось 3 июля. На возложение цветов к монументу Победы Наталья Кочанова пришла с внуками и… мужем. До этого Леонид Кочанов был в тени, руководитель президентской Администрации с ним на публике не появлялась.

Что известно о муже чиновницы? Она познакомилась с ним в молодости на соревнованиях (Наталья занималась волейболом, Леонид – баскетболом). До перевода чиновницы в Минск, ее супруг работал преподавателем физкультуры в Полоцком торгово-технологическом колледже. Чем он занимается теперь в столице – загадка.

В одном из интервью Наталья Кочанова рассказывала:

«Вероятно, не все семьи могут смириться с тем, что мать и жена жертвует ими ради работы. Моя семья привыкла к этому. Мы смеемся с мужем, что наша младшая дочь выросла практически без матери».

Она также отмечала:

«Я на серьезных должностях с того времени, когда младшая дочка еще в школу не ходила. Всегда, когда мне предлагали очередную работу, советовалась с мужем. Он ни разу не сказал «нет».

Глава Администрации президента также давала понять, что для ее мужа не составляет проблемы приготовить ужин для двоих, пока она задерживается на работе.

В Беларуси ситуации, когда крупные чиновники появляются на публичных мероприятиях со своими вторыми половинками, очень редки. По всей видимости, это не принято, в том числе, из-за примера первого лица. Его официальную жену давно не видели.

Кто еще из крупных белорусских чиновников не постеснялся появиться перед камерами со второй половинкой?

Владимир Макей

К тому, что министр иностранных дел время от времени выходит в свет с супругой Верой Поляковой, все уже привыкли. В силу специфики своей профессии актриса является также самостоятельным персонажем в публичном поле и СМИ.

Вера Полякова говорила, что муж ей в карьере не помогает, комплименты говорит редко.

«По хозяйству он умеет делать буквально все. Про таких говорят: мужик с руками. Может с сыном и грядки вскопать, и зелень посеять», – рассказывала актриса в одном интервью.

Около года назад Вера Полякова сообщила:

«У мужа тоже сумасшедший график. В итоге мы редко видимся, и в этом залог нашего счастья. Нет-нет, у нас все прекрасно, мы живем вместе, не подумайте чего дурного».

Сергей Румас

Поведение теперешнего премьер-министра можно даже назвать исключением в среде номенклатуры. С супругой Жанной, стоматологом по профессии, они выбираются в свет вместе не время от времени, а при любом удобном случае. При этом пара выглядит счастливой.

Накануне Дня независимости Румасы возложили цветы к обелиску на площади Победы – и это никого не удивило.

Андрей Кобяков



Кстати, так сложилось, что многие премьер-министры Беларуси не избегали появления перед камерами в сопровождении своих жен. Традицию начал в 2000-х Сергей Сидорский, отчасти ее продолжил Андрей Кобяков. В начале 2018-го, за полгода до своей отставки, он пришел проголосовать на местные выборы вместе с супругой Ольгой.

Экономист по профессии она в 2016 году стала председателем попечительского совета Белорусского детского хосписа.

Напомним, что сейчас Кобяков работает в совете директоров «Белгазпромбанка».

Виктор Лукашенко

Помощник президента по вопросам национальной безопасности и вице-президент НОК ежегодно появляется с супругой Лилией и детьми во время участия в акции «Наши дети».

По некоторой информации невестка президента жила в деревне Александрия, откуда походит семья Лукашенко. Теперь она работает директором художественной галереи «Арт Хаос» в торговом центре «Дана Мол».

Игорь Шуневич

Год назад министр внутренних дел приехал на площадь Победы вместе с семьей – супругой и дочкой. Игорь Шуневич традиционно был в форме НКВД, его жена надела общевойсковую.

О супруге уже бывшего министра, который после отставки «сидеть сложа руки» не намерен, известно немного. Шуневич однажды упомянул жену, рассказывая о познаниях в литературе:

«Белорусскую литературу читаю, когда есть такая возможность. Я много раз перечитывал «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Сегодня искал эту книгу на английском языке, но не нашел. Попросил министра, чтобы издали, потому что это прекрасный подарок иностранным гостям. Если совсем времени нет, то мне вслух «Новую землю» читает жена».

Иван Головатый

Гендиректор «Беларуськалия» не классический чиновник, но вполне может считаться представителем власти, т.к. возглавляет важнейшее предприятие страны. В прошлом году руководитель пришел на спортивный праздник для семей работников «Беларуськалия» не в деловом костюме с целью вручить призы, а в спортивной экипировке вместе с семьей. Его команда, в которую входили жена Юля и сын Иван, заняла первое место в эстафете «Всей семьей».

Андрей Шорец

Бывший руководитель Мингорисполкома регулярно появлялся с женой и двумя детьми на праздниках в Верхнем городе и избирательных участках во время выборов. Но будучи довольно открытым чиновником, о супруге он предпочитал не рассказывать.

Прошло уже больше полгода с момента его отставки, но т.к. у Андрея Шорца за плечами также опыт работы министром ЖКХ, то вероятно, чиновника может ждать новый высокий пост.