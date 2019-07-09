Как в Европе. Минскую улицу укрыли разноцветными зонтиками

Раньше минчане привозили фотографии с множеством зонтиков из Лиссабона или Барселоны, но сейчас за яркими селфи далеко ездить не нужно.

В ночь на 9 июля на часто затапливаемой улице Комсомольской появилась похожая инсталляция. Данному участку «пешеходки» присвоили неофициальное название – «Комфортная аллея».

Конструкция занимает 32 метра в длину и почти 6 метров в ширину. Для ее сооружения понадобилось более сотни красных, белых и желтых устройств для защиты от дождя или солнца.

Таким образом Беларусь присоединилась к Umbrella Sky Project – акции, в рамках которой улицы с десятками зонтов сооружаются по всей Европе.

Проект реализовала компания velcom | A1, чтобы визуально оживить улицу и сделать ее комфортной для отдыха даже в слишком солнечные или дождливые июльские дни.

Улица Комсомольская – одна из немногих пешеходных зон в Минске. Здесь широкое пространство для прогулок, множество скамеек, вечернее освещение из гирлянд и фонарей под старину.

Как на любой «пешеходке», тут есть кафе, магазины, сувенирные лавки. Колорит добавляют малоэтажные здания 19 века и большие часы со старинным механизмом.

Все фотографии на фоне зонтиков инициаторы проекта предлагают отмечать хэштегом #комфортнаяаллея.