Во второй половине дня в Минске из-за обнаружения бесхозного чемодана сотрудники милиции перекрывали один из входов на станцию метро «Тракторный завод».

В третьем часу дня в милицию поступило сообщение, что возле входа на станцию метро «Тракторный завод» найдет подозрительный чемодан. На время проведения проверки переход в метро перекрыли, а также усилили меры безопасности на прилегающей территории. Об этом сообщается в Twitter-аккауне ГУВД Мингорисполкома.

В найденном чемодане находились одежда и продукты, никаких взрывоопасных предметов в нем не оказалось. Сейчас милиционеры ищут хозяина оставленных вещей.