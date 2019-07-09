Областные инспекции Госстандарта в I полугодии проверили импортеров фасованного подсолнечного масла — в 38 из 47 партий количество продукции в бутылках оказалось меньше заявленного, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Всего состоялось 17 мониторингов и проверок. Проверялась фасованная в потребительскую упаковку продукция шести изготовителей.

«Не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке, 38 из 47 партий (или 80%)», — отметили в ведомстве.

Показатель определялся исходя из трех факторов. Так, среднее содержимое партии должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке, а количество бутылок с превышением допустимого отрицательного отклонения (в упаковках от 800 до 1000 мл — это 15 мл) в общем объеме — не должно быть больше 2%. Также партия не должна содержать ни одной единицы, у которой превышен двойной предел допускаемых отрицательных отклонений (то есть 30 мл).

«При испытаниях оценивается соответствие по всем трем факторам, хотя партия может быть забракована, если установлено несоответствие хотя бы по одному из них. Такой комплексный подход позволяет обеспечивать защиту потребителей», — пояснили в пресс-службе.

Испытания показали, что двойной предел превысили 22 партии, еще в 11 партиях превышено отклонение в 15 мл. Во всех 38 партиях имело место несоответствие по среднему содержимому. Причем недолив масла в некоторых бутылках составил от 27 до 52 мл в зависимости от объема.

«Субъектам хозяйствования выдано 25 запретов реализации партий, три предписания об устранении нарушений. Составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в суды», — рассказали в пресс-службе.

Отдельные импортеры отозвали из розничной сети либо перемаркировали партии подсолнечного масла, производители провели переналадку технологического оборудования. Информация о нарушениях в отношении продукции шести изготовителей («Благо-Юг», «Аквилон», «Жемчужина Поволжья», КПК, «НАШ ПРОДУКТ», «Компания Благо») направлена в Росстандарт.

Эффективной мерой для предотвращения случаев недолива/недовеса Госстандарт считает входной контроль продукции со стороны импортеров. В комитете планируют активизировать продвижение разработки единого технического регламента ЕАЭС, который установит требования к фасованным товарам.