Такое впечатление, что столицу Беларуси захватили какие-то инопланетяне. Чужие.

Почему я делаю такой вывод? Да потому, что все больше и больше фактов, свидетельствующих о грубом игнорировании общественных интересов. Чтобы как-то защититься от «космической саранчи», жителям то одного, то другого микрорайона, квартала приходится в срочном порядке создавать «коммуны» и, объединившись, отстаивать свои права. К такой тактике вынуждены были прибегнуть и жители Минска, чьи квартиры расположены в границах улиц Я.Колоса–Калинина–К.Чорного–Сурганова. Абсолютное большинство проживающих здесь категорически не согласны с предложенным районной администрацией проектом по уплотнению застройки этого и так очень перегруженного квартала. Даже невозможно представить, что, согласно генплану от 2014 года, снесли семь зданий, множество десятков, если не сотен, деревьев и построят семь паркингов на 1000 мест (большинство – подземных), многоквартирный дом (в плане – 6–9-этажный, а по проекту – 12-этажный) и досуговый центр. Сто процентов людей, собравшихся в актовом зале районной администрации, проголосовали против такого проекта. Тогда же жители озвучили, что микрорайону вместо этого нужна новая поликлиника и еще одна школа. И построить их можно по соседству, где не столь плотная застройка.

Районная администрация предпочла нас, жителей района, не услышать. Правда, принимая меня перед заседанием комиссии по вынесению вердикта по проекту, замглавы администрации А.Косовец заверил, что можно не беспокоиться: столько паркингов построено не будет – мол, под них нет финансирования. Но мы-то возражали не против каких-то фрагментов проекта, а на конкретных фактах доказывали, что он в целом не подходит…

Полный текст статьи Ольги АБРАМОВОЙ читайте в «Народной Воле» за 9 июля.