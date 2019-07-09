Брестский блогер Александр Кабанов, который входит в группу противников строительства аккумуляторного завода в городе, рассказал «Народной Воле», как в один момент «сдулось» его уголовное дело.

Напомним, в марте этого года Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении Кабанова уголовное дело по ч. 1 ст. 211 (Присвоение либо растрата) УК РБ.

Тогда СК сообщал, что в 2017 году Александр Кабанов получил от жильцов дома, в котором живет, деньги на государственную регистрацию товарищества собственников (ТС) и изготовление проектной документации на строительство подвальных помещений. Однако деньги, больше 400 рублей, будто бы забрал себе.

Сам блогер пояснял, что ничего не присваивал. По его словам, у него была договоренность с жильцами. Некоторое время он был председателем товарищества и с каждой квартиры в месяц ему платили по 2 рубля зарплаты – так и образовалась вышеуказанная сумма.

— Следователь мне позвонил и сказал, что уголовное дело против меня прекращено за отсутствием состава преступления, — рассказывает Александр Кабанов. — Хотя расследованием занимались около четырех месяцев.

— С чего началось дело?

— Один из моих соседей — сотрудник милиции — написал заявление, что я взял у него 10 рублей на регистрацию товарищества собственников жилья и, мол, эти деньги себе присвоил. По этому факту были опрошены свидетели-соседи (в доме, кстати, живут в том числе сотрудники милиции и следственного комитета), и в итоге Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении меня уголовное дело по статье («Присвоение либо растрата»).

— Это было удивительно для вас?

— Еще как! Люди знали, на какие нужды я брал деньги, поэтому вся эта история с уголовным оттенком для меня была просто шоком. Тем более, изначально никто из соседей ко мне претензий не имел.

Но уголовное дело завели, два месяца оно было в Березовском следственном комитете, а затем его почему передали в Кобринский районный отдел СК. После этого меня всего лишь один раз вызвали на допрос.

Кроме того, у меня была очная ставка с заместителем председателя Березовского райисполкома, и тот подтвердил следователю, что в моих действиях никаких нарушений нет.

— Вы считаете, что дело появилось не случайно?

— Уголовное дело завели в то время, когда проходили активные протесты против строительства аккумуляторного завода, поэтому, на мой взгляд, все это взаимосвязано.

Но я не особо расстроился бы, если бы дело дошло до суда. Там оно все равно развалилось бы, как карточный домик. Можно было бы показать общество работу наших силовиков и органов дознания. Подняли на «уши» Березовский РУВД, задействовали сотрудника Брестского ОБЭП, работали более десяти следователей Березовского районного следственного комитета и два следователи Кобринского следственного комитета. Около 20 силовикам работу дал, а дело в итоге было закрыто.