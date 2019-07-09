Китайская компания LinkSure Network сообщила, что к 2026 году бесплатный Wi-Fi станет доступным для всех жителей планеты.

Для раздачи интернета по всей планете организаторы планируют вывести на орбиту 272 спутника. Сообщается, что к 2020 году на орбите будут работать 10 спутников, обеспечивающих бесплатный доступ в интернет, а к 2026 году их количество вырастет до 272 единиц.

Система получит название «Созвездие». Предполагается, что спутники будут находиться на разных высотах, чтобы все жители планеты смогли получить доступ к бесплатному беспроводному интернету.

При этом для получения сигнала достаточно будет наладить связь со спутником при помощи компьютерного устройства. Наземная инфраструктура не будет принимать участие в этом.

В проект «Созвездие» было инвестировано около 432 млн долларов. Несмотря на затраты, компания обещает сделать интернет бесплатным для всех. Глава компании пояснил, что инвестиции окупятся за счёт рекламных контрактов.

Скорее всего, чтобы подключиться к сети, пользователям нужно будет посмотреть несколько рекламных роликов.