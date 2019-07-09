Известный телеведущий разместил видеообращение на своей странице в соцсети Instagram. В нем Андрей Малахов попросил гаранта Конституции Украины обеспечить безопасность своих украинских коллег. Ранее планировалось провести телемост между российским каналом «Россия 1» и украинской компанией NewsOne.

Андрей Малахов должен был ввести телемост вместе с Марией Сеттель. Однако украинские журналисты, а также их семьи, стали получать угрозы физической расправы. Российский ведущий даже представить себе не мог, что исторический телемост может обернуться такими последствиями. Поэтому он призвал Зеленского защитить права журналистов Украины.