Андрей Малахов

Известный телеведущий разместил видеообращение на своей странице в соцсети Instagram. В нем Андрей Малахов попросил гаранта Конституции Украины обеспечить безопасность своих украинских коллег. Ранее планировалось провести телемост между российским каналом «Россия 1» и украинской компанией NewsOne.

Андрей Малахов должен был ввести телемост вместе с Марией Сеттель. Однако украинские журналисты, а также их семьи, стали получать угрозы физической расправы. Российский ведущий даже представить себе не мог, что исторический телемост может обернуться такими последствиями. Поэтому он призвал Зеленского защитить права журналистов Украины.

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