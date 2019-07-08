В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести об урегулировании конфликта на Донбассе в Минске. В Кремле, видимо, не ожидали такого поворота и пока не готовы дать ответ.

Об этом глава украинского государства сказал в своем видеообращении, передает пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — цитирует Зеленского inforesist.org.

Предложение украинского президента будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ, скупо прокомментировал обращение Зеленского пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — сказал Песков.