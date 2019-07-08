Она перенесла тяжелую онкологическую операцию. И прямо в бинтах сбежала из больницы – на такси поехала к своим студентам принимать экзамен. Никто и не догадывался, как ей было тяжело!

О секретах красоты, болезнях, мужчинах и философии жизни известный белорусский режиссер Маргарита Касымова рассказала Марине Коктыш.

Маргарита Наимовна умеет просто говорить об очень сложных вещах.

– Маргарита Наимовна, вы никогда не скрывали свой возраст…

– 10 апреля мне исполнился 81 год. Морщин мало, потому что много лет мажу лицо и шею оливковым маслом первого отжима – утром и вечером. Меня Майя Михайловна Плисецкая научила. И покупаю крем оливковый, швейцарский. Не крашу губы. Покрасила, наверное, только один раз – во ВГИКе, тогда была химическая помада, которая проявлялась в течение дня, смыть ее было невозможно. Ко мне тогда подошел Отар Иоселиани и сказал: сними губы, а то как проститутка. И я с тех пор почти никогда не пользовалась помадой.

– А фигура? Вы такая тоненькая…

– Шесть лет балетной школы дали мне осанку и прямую спину.

А еще жрать надо меньше, как говорила Майя Плисецкая.

Я очень люблю свиную отбивную на косточке с квашеной капустой. Но летом не ем свинину. Сейчас на моем столе зелень, фрукты, иногда куриный бульон с удовольствием варю. Но никогда не нажираюсь. Я ем практически один раз в день. Утром пью крепкий кофе, съедаю или бутербродик какой-нибудь, или вареное яйцо. А в пять-шесть вечера, когда во рту становится грустно, что-нибудь готовлю. У меня 20 лет один и тот же вес. Но я еще живу на эмоциях, они сжигают жир…

Полный текст беседы читайте в «Народной Воле» за 9 июля