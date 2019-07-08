Александр Петровец

В  суде Слуцкого района 8-го июля начато рассмотрение уголовного дела в отношении  бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области  Александра Петровца.

Уголовное дело  было возбуждено прокуратурой Минской области в начале 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса – получение взятки лицом, занимающим ответственное  положение.  Санкции по этой статье  — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.  Меру пресечения применили к нему  — заключение под стражу. А в народе упорно ходили слухи, что привлекли  комиссара за то, что брал откупные за освобождение от  службы в армии.

По имеющейся информации, к  моменту окончания следствия обвинения бывшему военкому были предъявлены уже  по ряду коррупционных статей, включая мошенничество. Весь это «багаж» и поступил на рассмотрение в суд.

Полковнику Александру Петровцу 48 лет Должность военкома Слуцкого и Стародорожского районов он занимал с 2013  года.  В 2018 году  он стал депутатом Слуцкого районного Совета депутатов по Виленскому избирательному округу.

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