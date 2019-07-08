В суде Слуцкого района 8-го июля начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов Минской области Александра Петровца.

Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Минской области в начале 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса – получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. Санкции по этой статье — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Меру пресечения применили к нему — заключение под стражу. А в народе упорно ходили слухи, что привлекли комиссара за то, что брал откупные за освобождение от службы в армии.

По имеющейся информации, к моменту окончания следствия обвинения бывшему военкому были предъявлены уже по ряду коррупционных статей, включая мошенничество. Весь это «багаж» и поступил на рассмотрение в суд.

Полковнику Александру Петровцу 48 лет Должность военкома Слуцкого и Стародорожского районов он занимал с 2013 года. В 2018 году он стал депутатом Слуцкого районного Совета депутатов по Виленскому избирательному округу.