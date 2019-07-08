В Минске в одном из строительных магазинов продают ель почти за 7 тысяч белорусских рублей. Среднестатистическому минчанину, чтобы купить эту колючую красавицу, нужно потратить 5 с половиной зарплат.

По такой сумасшедшей цене продают колючую ель (Picea pungens) Glauca Globosa, бонсай. Высота данного дерева достигает 140 сантиметров. Цена дерева — 6999 белорусских рублей.

Напомним, в столице средняя зарплата в мае текущего года составила 1472 белорусских рублей до уплаты налогов. В РБ работник с начисленной заработной платы уплачивает подоходный налог (13 процентов), а также взносы в ФСЗН (1 процент). То есть средняя заработная плата минчан в мае этого года после уплаты налогов составила около 1266 белорусских рублей.