В Минске умер 10-месячный ребенок, за избиение которого ранее задержали его мать.

Малыш умер в больнице 29 июня, за его жизнь врачи боролись почти две недели. Напомним, вечером 17 июня в Минске задержали 34-летнюю женщину. По версии следствия, днем во дворе жилого дома «с целью умышленного лишения жизни» женщина причинила своему 10-месячному сыну тяжкие травмы. Вмешался отец ребенка, очевидцы помогли ему отвезти сына в больницу.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрошены свидетели, в том числе знакомые семьи. Назначен ряд экспертиз, а также изучается содержимое компьютерной техники и мобильника, которыми пользовалась женщина.