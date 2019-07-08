На NewsOne заявили, что «сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией».

Руководство телеканала NewsOne объяснило решение провести телемост с российским пропагандистским телеканалом «важностью диалога между народами Украины и России». Об этом сообщается на сайте телеканала.

NewsOne завявляет, что якобы сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией и что политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать.

«Надо поговорить» — это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны», — указано в заявлении.

Отметим, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены провести 12 июля совместный телемарафон «Надо поговорить».

С заявления протеста по этому поводу вымтупили партии Европейская солидарность, Голос и Украинская стратегия. Они призвали СБУ, СНБО, Нацсовет по ТВ и радиовещанию, а также президента Владимира Зеленского дать правовую оценку происходящему и принять соответствующие меры.

8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты собирают акцию протеста против запланированного пропагандистами телемоста со российскими СМИ.