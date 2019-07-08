Телеканал, который связывают с «кумом Путина» Виктором Медведчуком, объяснил решение об отмене телемоста «угрозами физической расправы». Идею телемоста резко раскритиковал президент Украины Зеленский.

Украинский телеканал, который связывают с «кумом Путина» Виктором Медведчуком, отказался от проведения телемоста с «Россией 1» , объяснив это решение «прямыми угрозами физической расправы». «В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить», — говорится в сообщении NewsOne, обнародованном в понедельник, 8 июля.

Ранее в NewsOne заявляли, что запланированный телемост с российским телеканалом, о котором объявил ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев, станет «первым неполитическим телемостом между людьми из Украины и России». В этой связи украинский телеканал напомнил о телемостах между СССР и США в 80-е годы прошлого века, которые, по его словам, положили начало общению между советским и американским народами.

Реакции Кремля и Зеленского

Кремль поддержал инициативу о проведении телемоста. «Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал эту идею, заявив, что целью данного мероприятия, на самом деле, является разделение украинцев на два лагеря. «Надо поговорить? Согласен. Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы — умные люди, и должны на миг отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова разделить нас», — сказал Зеленский в обращении к гражданам Украины 8 июля.

По словам Зеленского, один лагерь политики призовут забыть об обидах между братскими народами, а второй — возмутиться и, «прикрываясь патриотизмом, зарабатывать баллы на выборы». После этого, предсказал украинский президент, «начнут громить и жечь телеканал», что пойдет на руку российской пропаганде. Кроме того, у России появится повод призывать мировое сообщество к отмене санкций, ссылаясь на то, что Москва якобы готова к диалогу, а Киев — нет, полагает украинский президент.