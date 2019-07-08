Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.

В эфире телеканала сейчас транслируют передачу «Доброе утро, Грузия». Компания не выпускала официальных заявлений по поводу продолжения работы.

«Рустави 2» пришлось прекратить работу ночью 8 июля. Генеральный директор Ника Гварамия заявил, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Он призвал МВД обеспечить безопасность журналистов, после чего телеканал будет готов возобновить вещание.

Митинги возле здания компании были спровоцированы высказыванием телеведущего Георгия Габунии. Вечером 7 июля он начал выпуск авторской программы P.S. с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

Президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.