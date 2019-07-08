Армен Саркисян считает, что Армения может помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов.

Об этом президент Армении рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные», — признался он.

Армен Саркисян, в частности, пробовал кефир, сметану и творог.

Также президент Армении заметил, что в Беларуси производят высококачественную говядину.

Так что мне кажется, что мы можем сотрудничать , Беларусь и Армения. Армения может помочь Беларуси не только в импорте, то есть покупая продукты для внутреннего рынка, который является 3,5-миллионным, но она может через Армению идти дальше. То есть мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот.