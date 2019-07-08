Посольство РФ запросило встречу с россиянами, задержанными по делу о взрыве на салюте.

Российское посольство в Беларуси уже направило официальный запрос властям.

Дипломаты хотят встретиться в двумя гражданами России, которых ранее задержали по делу о взрывах 3 июля. По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Сергея Аряева, консульские сотрудники продолжают решать вопросы, связанные с обеспечением законных прав сограждан.

Ранее стало известно о задержании двух граждан РФ, которые прибыли в Минск для организации праздничного фейерверка. По версии следствия, в процессе установки и запуска пиротехники была допущена ошибка, из-за которой произошел взрыв.

В минувшие выходные в Минске простились с женщиной, которая погибла в результате ЧП.