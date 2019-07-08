New York Times опубликовала большую статью о том, как чтят память о национальном герое многих стран Тадеуше Костюшко на его родине – в нынешнем городе Коссово Ивацевичского района.

Как пишет издание, во времена СССР в Беларуси не имелось особого желания прославлять Костюшко – советские лидеры не сильно жаловали его. Да и после некоторое время эту историческую фигуру «держали на дистанции».

Однако в последние годы власти начали видеть в ней предмет национальной гордости: Костюшко вошел в учебники как рожденный в стране деятель мирового масштаба, в Бресте появилась улица его имени, отмечает New York Times.

Как добавляет издание, в 2004 году у Коссово при финансовой поддержке из США открылась заново отстроенная усадьба Костюшко, а в 2018 году здесь же появился первый в Беларуси ему памятник, деньги на который собрали краудфандингом.

«Он американский национальный герой и польский национальный герой. Но он и наш герой тоже. Благодаря ему люди знают о нас», – цитирует New York Times слова главного хранителя фондов музея-усадьбы Костюшко Ирины Семенюк.