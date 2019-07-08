Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский, завершивший карьеру игрока, будет совмещать обязанности ассистента главного тренера и спортивного директора «Динамо-Минск». Об этом на пресс-конференции перед стартом предсезонки сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Басков, передает БЕЛТА.

Как отметил Дмитрий Басков, назначение опытного белорусского игрока поможет «динамовцам» в предстоящем сезоне добиться серьезного прогресса.

Михаил Грабовский большую часть своей карьеры провел за океаном в клубах НХЛ «Монреаль» и «Нью-Йорк Айлендерс», но был вынужден завершить карьеру из-за травмы. Он четыре раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси — в 2009, 2011, 2013, 2014 годах.