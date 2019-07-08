Лайкозависимых станет меньше: Instagram планирует убрать лайки

Сегодня Instagram является неотъемлемой частью каждого современного человека. Благодаря ему мы имеем возможность следить за жизнью знаменитостей, делиться своими мыслями и впечатлениями.

Впервые App Store представил Instagram 6 октября 2010 года в Сан-Франциско. Его разработчиками стали Кевин Систром и Майк Кригер.

В последние годы Instagram стал одной из популярнейших интернет-площадок. Вице-президент компании Кэролин Эверсон заявила, что ежемесячное число пользователей достигает 800 миллионов.

В первую очередь, Instagram дает возможность заявить о себе на огромную аудиторию. Неизвестно, узнали ли мы сегодня имя Анастасии Ивлеевой, если бы не ее минутные вайны. Александра Митрошина, Ида Галич, Ирина Горбачева, Мария Миногарова — все они стали популярны благодаря данной соцсети.

Не все понимают, что Instagam — это не только развлекательный ресурс, но и отточенный инструмент для получения «легких денег». За рекламный пост, например, в аккаунте Ксении Бородиной, придется раскошелиться как минимум на один миллион российских рублей (32.223 белорусских рублей). С блогерами дела обстоят попроще: в зависимости от их аудитории пиар может обойтись как в 100, так и 1000 долларов.

При условии действительно интересного и качественного контента успех после покупки рекламы не заставит себя ждать: тысячи лайков и новые подписчики обеспечены.

Только если в популярности звезд можно не сомневаться, то по поводу блогеров стоит задуматься, многие из них частенько пользуются функцией накрутки фейковых подписчиков.

Как только не боролся Instagram с «сетевыми» обманщиками: и блокировал недобросовестные аккаунты, и отправлял в теневые баны, но хитрые пользователи придумывали новые пути. Так, теперь они массово смотрят истории совершенно обычных людей.

Работает это так: человек видит, что популярный блогер смотрит его, и ради интереса переходит на его профиль, создавая псевдостатистику посещений. А чем больше статистика у страницы, тем дороже ее реклама. В Сети можно встретить скриншоты, где массовой накруткой просмотров пользовалась даже такая, казалось бы, и без того знаменитая личность, как T-killah.

«В США беременная девушка в попытке собрать лайки убила мужа. Пара вела блог, но популярностью он не пользовался. Тогда молодые люди решили снять ролик, который, по их мнению, должен был принести им славу. Для этого они пошли на шокирующий эксперимент: попытаться проверить, способна ли книга выдержать пулю. Книгу парень держал у груди, но во время выстрела что-то пошло явно не так, и все закончилось смертельным исходом.

В силу положения американки и наличия первого ребенка ее приговорили к шести месяцам тюрьмы и десяти годам нахождения под надзором полиции».

С недавних пор Instagram начал блокировать запрещенный контент, но, к сожалению, кого-то это уже не спасет.

«Ноябрь 2017 года стал трагическим для семьи 14-летней жительницы Великобритании Молли Рассел — девочка покончила жизнь самоубийством. На первый взгляд ничего не предвещало беды, и только под утро родители обнаружили тело ребенка. Отец Молли заявил, что виной всему стал Instagram, где его покойная дочь, как выяснилось, интересовалась изображениями на темы суицида и самоповреждения».

5 июля на странице Максима Галкина вышел пост, ошеломивший весь мир:

«Мой аккаунт в «Инстаграм» был выбран для тестирования нового интерфейса соцсети. Теперь я не вижу количество лайков и просмотров чужих публикаций. Я считаю, это замечательная идея. Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса.

Убирая момент нездоровой соревновательности, «Инстаграм» спасает психику многих людей, и, что самое важное, детей и подростков. В новой версии статистика будет доступна каждому только про себя и свои публикации. Я вчера рассказал об этом Яне Рудковской, она переживает о рекламном рынке, о чем написала после этого пост.

Мне же кажется, что для бизнеса это даже лучше, так как уничтожит рынок накруток. Пока это только эксперимент и доступно ограниченному числу пользователей, но будет здорово, если это распространится на всю сеть»

Многие пользователи отреагировали на заявление крайне положительно:

«Наконец-то!» — комментирует Сергей Лазарев.

«Свобода, равенство, аккаунтство», — написал один из подписчиков и набрал 1500 лайков.

«Можно спать спокойно», — радуется модельер Игорь Гуляев.

Новым правилом сети, пока не заявленным общественности, стал лимит по количеству поставленных лайков за сутки: в случае его превышения пользователь столкнется с ошибкой. Это же распространилось и на число подписок.

К чему все это может привести — судить трудно, но в любом случае хочется верить в лучшее.