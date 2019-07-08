В ближайшие дни почти по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы, а теплеть будет максимум до +22°С.

В ближайшие дни в Беларуси будет прохладно и пасмурно, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра, сообщает Sputnik.

Так, во вторник, 9 июля, почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, а в дневное время в некоторых районах прогремят грозы. Порывы ветра в ближайшие сутки будут достигать 15-20 метров в секунду, в связи с чем синоптики объявили желтый уровень опасности. Ночью будет +8..+13°С, днем потеплеет до +15..+21°С.

Аналогичная погода ожидается и на следующий день: в среду, 10 июля, будет на градус холоднее – до +7..+12°С ночью и до +14..+20°С днем, почти везде будут идти дожди, местами возможны грозы, а в ночные и утренние часы будет также наблюдаться слабый туман.

В четверг и пятницу, 11 и 12 июля, немного потеплеет, но прохладный характер погоды в целом сохранится: ночами будет холодать до +5..+13°С, днем воздух станет прогреваться до +15..+22°С. Ветер стихнет, но снова ожидаются дожди, грозы и туман.

Согласно предварительным прогнозам Белгидромета, погода не улучшится и к выходным: в субботу и воскресенье, 13 и14 июля, снова будет пасмурно, гроз не ожидается, но синоптики предупреждают о кратковременных дождях в некоторых районах Беларуси. Теплеть во второй половине дня будет максимум до +13..+22°С.

Согласно информации сервиса Gismeteo.by, потепления стоит ждать лишь в середине следующей недели: так, по данным на сегодня, днем 18 июля в Минске будет солнечно и до +24°С.