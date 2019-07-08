Создателями Эмблемы молодежи Союзного государства стали учительница из Несвижа и магистрантка из Москвы.

В Союзном государстве Беларуси и России впервые прошел конкурс по созданию Эмблемы молодежи. Торжественное награждение победителей состоится на 6-м Форуме регионов двух стран, который откроется в Санкт-Петербурге 17 июля. Об этом сообщил на пресс-конференции 8 июля председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Александр Лукьянов.

Победителями стали две гражданки Беларуси — учитель рисования и графический дизайнер Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Инна Бутович и магистрант Государственного академического университета гуманитарных наук в Москве Екатерина Шеховцова.

— Это был очень крупный проект Молодежной палаты, который обозначил создание современной, оригинальной и легко узнаваемой эмблемы молодежи Союзного государства. В ходе конкурса рассматривались более 40 эскизов, участие в нем приняли около 30 авторов. Состязание проходило в три этапа. Сначала предложения аккумулировались, затем их представили на суд жюри, куда вошли представители профильных министерств, общественных объединений, парламентарии. Онлайн-голосование завершилось в июне, на котором было представлено 10 вариантов, были определены три финалиста, а в конце прошлой недели выбрали победителя — коллектив из двух авторов, — рассказал Александр Лукьянов.

В ходе проведенного мониторинга законодательства Молодежная палата вырабатывает предложения по повышению эффективности развития интеграционных процессов. Сейчас эта организация готовит предложение об упрощении процедуры регистрации студентов, учащихся и официально трудоустроенной молодежи.

Дополнительно

Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России была создана ровно год назад. В ее состав вошли 40 человек: 20 молодых людей с белорусской стороны и 20 — с российской.

Одним из главных итогов деятельности организации стала разработка проекта Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства. Данный документ готов к экспертной оценке. Предложения проекта направлены на привлечение молодежи к конкретным профессиям, которые будут востребованы в экономике двух стран и смогут формировать общий рынок, создание общего образовательного пространства, повышение академической мобильности, развитие сотрудничества между регионами Беларуси и России в сфере туризма. Действие стратегии будет рассчитано на период с 2020-го по 2030-й годы. Сейчас рассматривается возможность внесения проекта на утверждение Высшего Госсовета Союзного государства.