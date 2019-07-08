ДТП в Березовском районе: двое взрослых и трое детей погибли в перегруженном «Mercedes-Benz GL»

По предварительной информации вчера, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал, сообщает Следственный комитет в своем Telegram канале, передает БЕЛТА.



В указанном транспортном средстве находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.

Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.