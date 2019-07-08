В Брестском ледовом дворце прошел обычный сеанс массового катания. Необычным его сделал пожилой человек, который не просто нарезал круги и совершал ускорения, а с большим вдохновением и страстью… танцевал! Помните, как у Кена Кизи: «Тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан». Дедушка точно из таких.

Короткое видео набрало огромную популярность всего за несколько дней. На момент публикации этого материала количество просмотров перевалило за 70 тысяч, а лайк ему поставили уже почти полторы тысячи человек. Для тех, кто в танке:

Героя видео зовут Валерий Мищук, он из Кобрина. В конце июля у Валерия Ивановича юбилей – 70 лет. Всю жизнь Мищук служил в авиации. Начинал на Курильских островах, затем переехал в Кобрин, завел отношения, получил квартиру в военном городке и остался. Сейчас на пенсии.

Страсть к катанию развилась у Валерия Ивановича после открытия ледового дворца в родном городе, хотя впервые на коньки он встал гораздо раньше.

— Может для всех будет удивительно, но в 11 лет я получил травму. Как и все ребята, ходил на озеро играть в хоккей. Стоял на воротах, была «куча мала», мне наступили коньком на руку. Целый год маялся, и близко не подходил ко льду.

Прошло 50 лет, в Кобрине на «Дожинки» построили ледовый дворец. Но только через год меня увлек туда товарищ. Я начал ходить кататься, купил себе фигурные коньки, учился. Настойчивость, упрямство, преодоление страха дали свои результаты. Различные элементы подсматривал у молодежи. Затем соединил их в связки под музыку, ритмы – и получился такой произвольный танец.

У Валерия Ивановича трое детей – два старших сына и дочь. Из них увлечением отца заинтересовалась лишь последняя. По словам Мищука, многие, даже сами сотрудники ледовых, считают занятие экстремальным и банально боятся.

— Меня оно очень заряжает! Люди выходят из ледового уставшие, говорят, что ноги болят. А я наоборот себя чувствую как заряженный аккамулятор, гудит во мне энергия! Желание никогда не пропадало. Хоккей у нас очень популярен – там страсть, эмоции. Но совсем другое, когда своими ногами можешь что-то сделать, а не смотришь, как делают другие.

О том, что стал звездой интернета, Валерий Иванович узнал от нас. Но не удивился:

— Я заметил, что за мной постоянно крутилась камера: в какую сторону я – туда и она. Но видео не смотрел. Наверное, комментировали: «Что там делать деду на льду?» Сейчас редко бываю в интернете. Те два дня у меня были очень энергичные тренировки. В Пружаны ездил две недели назад на открытие, в Брест вот приехал.

Молодежи было много, конечно. В конце сеанса даже юные хоккеисты подъехали ко мне – я их так зажег, что они вокруг тоже пытались копировать мои движения. Думаю, им понравилось, что можно не просто гонять по кругу. Танцевальные элементы у нас почему-то не развиваются. Но если кто-то просит подсказки или совета, всегда помогаю.

Валерий Иванович в сезон старается выходить на лед 3-4 раза в неделю. Сейчас реже, потому что погружен еще и в дачные дела. Помимо Бреста кобринец катался и в других городах: Минске, Пинске, Барановичах, Лиде, Березе, Пружанах, Владивостоке.

— Беда всех ледовым в том, что молодежь лет 15-17 носится, думает, что уверенно всех обойдет или проскочит, но все равно спотыкается и вредит другим. Нужно жестче относиться к таким вот «бегункам». Конечно, чаще это те, кто играет в хоккей, показывают свои способности перед девушками. Инструкторы не заинтересованы их останавливать. Опасность на массовом катании от таких «крутых» ребят большая. Из-за них больше всего травм происходит. На меня такие пацаны тоже пытались налететь, но реакция уже отработана. Работники боятся их дергать, потому что могут лишиться премий. Вторая проблема: иногда не совсем хороший лед, который остается после тренировок хоккеистов. Неопытным людям тяжело ездить по чужим дорожкам, они спотыкаются.

Такой яркий персонаж, как Валерий Иванович, – настоящая находка для своего города. Он катается давно, но заметили его только сейчас, и то, можно сказать, случайно. Эффект, тем не менее, получился шикарным. Этот короткий ролик – лучшее промо массовому катанию в последние годы.

— Кобринская администрация не проявляет ко мне никакого интереса. Например, чтобы где-то поучаствовать в каких-либо празднествах – такого нет. Никто не думает о развитии подобного проекта. Рад, что наконец-то заметили другие, бросать занятие не буду. Катание стало необходимостью – это лучше всякой зарядки и упражнений, потому что работает все тело, а еще и в ритм музыки. Это же какое настроение, жизнь прекрасна!