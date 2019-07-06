Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отказался признать Крым частью РФ. В принятой резолюции содержится призыв вернуть полуостров под контроль Украины.

Как передает ТАСС, автором инциативы стал депутат Верховной рады Украины Артур Герасимов. В документе отмечается, что ОБСЕ уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее исторических границах, «в которые входит и Крым».

Депутаты ОБСЕ потребовали от России «обеспечить деоккупацию Крыма, вывести свои вооруженные силы и военную технику с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских соглашений».

Кроме того, в ПА ОБСЕ выразили озабоченность из-за «усиления милитаризации Крымского полуострова и Азовского моря со стороны РФ».