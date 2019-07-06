Мужчина покончил с собой в милицейской машине. Инцидент произошел сегодня ночью.

Как написала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале, ночью следственно-оперативная группа Кобринского РОВД выехала по сообщению о совершении преступления в деревню Стригово.

На месте разбирательства возник семейный скандал. За административное нарушение был задержан 33-летний местный житель. Его поместили в отсек для задержанных служебного «ГАЗа». Там мужчина совершил суицид.

Его пытались реанимировать милиционеры и бригада скорой помощи. Спасти мужчину не удалось. По факту проводится проверка.

Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.