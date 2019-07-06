Полиция Казахстана задержала около 100 человек в Алматы и столько же в Нур-Султане, где прошли несанкционированные акции протестов, сообщает местное издание HOLA News. Задержанных увезли в десятках автозаков, сообщает vlast.kz.

«Радио Азаттык» («Радио Свобода») сообщает, что в Алматы и Шымкенте задержали 70 и 40 человек соответственно, в Нур-Султане — еще десятки человек. Один из задержанных в Алматы, отметило издание, кричал «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

В МВД Казахстана заявили, что у некоторых задержанных нашли дымовые шашки и травматическое оружие. В полиции отметили, что проводили задержания «максимально корректно». Число задержанных в МВД не уточнили.

Антиправительственные митинги организовало движение «Демократический выбор Казахстана», признанное в стране экстремистским. Протестующие рассказали, что вышли на митинги, чтобы высказаться о своих проблемах.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны, на которых победил преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев, руководивший страной около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку.

В день выборов в Казахстане прошли оппозиционные протестные акции, на которых призывали к бойкоту голосования. Тогда полиция задержала почти тысячу человек.