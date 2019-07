В пустыне на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1 — самое мощное в этом штате за последние 20 лет.

Землетрясение вызвало перебои в энергоснабжении и повредило отдельные жилые строения: кое-где разбились стекла, треснули стены, в местах обрыва газовых труб вспыхнули пожары. О более серьезных разрушениях не сообщается, передает BBC.

Очаг сейсмического события располагался на небольшой глубине в 900 метров. Эпицентр находился вблизи города Риджкрест в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Толчки ощущались от Лас-Вегаса в штате Невада до Лос-Анджелеса на тихоокеанском побережье.

Калифорния — сейсмоопасный регион, через нее на 1200 км тянется разлом Сан-Андреас.

В четверг в Калифорнии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,4, который теперь геологи квалифицируют как предвестник нынешнего землетрясения.

WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV

— BNO News (@BNONews) July 6, 2019