Принято решение Мингорисполкома об оказании помощи жертвам трагедии, произошедшей 3 июля во время салюта. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает агентство «Минск-Новости».

— Решение принято вчера, но работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку пострадавших, с 4 июля. Похороны женщины, которую не удалось спасти, организованы за счет бюджета города. Также решением предусмотрена выплата семье погибшей в размере 1 000 базовых величин. Что касается других пострадавших, то получившим тяжелые травмы будет выплачено по 100 базовых величин, средней степени тяжести – по 50 и легкой – по 20 базовых величин. Деньги будут выделены из резервного фонда Мингорисполкома. Сформирована специальная комиссия, которая рассматривает каждый случай и принимает соответствующее решение, — сказал А. Сивак.

За счет города восстанавливали и окна домов, где взрывной волной выбило стекла. Работы выполняло коммунальное предприятие «Минскремстрой».