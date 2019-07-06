В поездах можно бесплатно провозить велосипед весом не более 36 кг.

Как пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, каждый пассажир может провозить с собой на 1 билет ручную кладь весом до 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 см.

К ручной клади относятся вещи пассажиров, перевозимые ими при себе. В том числе, велосипед. Если же вес велосипеда превышает указанный показатель, пассажиру нужно оплатить его провоз в размере цены полного билета до пункта назначения.