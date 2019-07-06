Всё большее количество молодых людей сталкиваются с инфарктами, как показало исследование американских специалистов.

В представлении современного человека инфаркт — это болезнь пожилых людей. Однако статистика показывает, что сегодня жертвами смертельно опасных нарушений в работе сердца все чаще становятся молодые люди. Если среди лиц среднего и старшего возраста число инфарктов плавно сокращается, то среди людей моложе 40 оно очень заметно растет. К тому же многие молодые жертвы инфарктов до последнего не верят в то, что возникшие у них классические симптомы могут свидетельствовать о столь опасном нарушении, а это повышает риск летального исхода.

Даже в США, где проводилось исследование, сегодня уже 20% всех инфарктов происходит среди людей моложе 40, и каждый год эта пропорция увеличивается. Ученые пока не могут твердо ответить на вопрос о том, с чем это связано, но нельзя исключить влияния вредных привычек и образа жизни, которые в данном вопросе оказывают большее воздействие, чем генетика. Именно поэтому молодые люди могут уменьшить риск сердченого приступа за счет регулярных физических нагрузок, ограничения употребления алкоголя, а также благодаря диете из фруктов, овощей и цельнозерновых. Естественно, что следует отказаться и от курения.

Инфаркт в молодом возрасте уже перестал быть патологией. Впрочем, совершенно необязательно он означает кардинальное ухудшение качества жизни и снижение ее продолжительности. Известно, что народный артист СССР Олег Табаков перенес свой первый инфаркт в 29 лет — и вспоминал об этом впоследствии как о колоссальном шоке; однако это не помешало ему прожить продолжительную и насыщенную разными событиями жизнь.