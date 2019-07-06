БЖД получила из Польши новый 6-вагонный дизель-поезд с Wi-Fi и пеленальным столиком

Парк Белорусской железной дороги 5 июля пополнился 6-вагонным дизель-поездом серии ДП6, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Скорость движения поезда достигает 140 км/ч. Состав оборудован 311 стационарными местами для сидения, из них — 25 мест первого класса. В просторном салоне установлены мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки и подлокотников. В вагонах есть информационная аудио- и видеосистема для пассажиров. Возле каждого пассажирского места — индивидуальные розетки для подзарядки гаджетов. Оборудование для обеспечения доступа к беспроводному интернету и к бортовому медиа-серверу также установлено в новом составе. Каждый вагон кондиционирован.

В дизель-поезде предусмотрена и многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. Для удобства пассажиров во время посадки и высадки из вагонов установлен пониженный пол, а двери оборудованы выдвижными ступеньками, для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные трапы.

Поезд оснащен четырьмя туалетными комплексами вакуумного типа, один из них приспособлен для инвалидов, а также оборудован пеленальным столиком, необходимым для пассажиров с маленькими детьми.

В пресс-центре БЖД отмечают, что «современные требования безопасности движения и комфорта для пассажиров в этом составе соблюдены полностью». В ближайшее время специалисты компании-производителя проведут пуско-наладочные работы. Затем специалисты БЖД проведут приемочные и сертификационные испытания, после чего начнется эксплуатация состава. Планируется, что дизель-поезд будет использоваться для перевозки пассажиров по маршрутам межрегиональных линий бизнес-класса Минск-Витебск, Минск-Гродно и Минск-Могилев.

До конца года БЖД примет еще два таких дизель-поезда, а в 2020 году — три состава ДП6.